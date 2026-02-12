Chile registra su mayor producción de oro en la década: Superó las 40 toneladas

12 feb. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

La producción del oro chileno registró en 2025 su mejor desempeño desde 2014, y la plata desde 2023. El año pasado la producción de oro reportó 45.364 kilogramos de metal fino, un crecimiento de 27% respecto de 2024, cuando fue de 35.684 kilogramos de oro fino.

Según los datos de Cochilco publicados por La Tercera, con este resultado, la producción de oro en 2025 superó la barrera de las 40 toneladas, hito acontecido por última vez en 2016.

Desde ese último año hasta 2024, se mantuvo entre las 30 y las 37 toneladas de oro. Esta vez, además, superó la producción de 2015, aunque fue menor a las 46,7 toneladas de 2014.

¿Qué ocurre con la plata?

En el caso de la plata, su producción alcanzó a 1.327.331 kilogramos de metal fino el año pasado, lo que representa un alza de 8% frente al ejercicio previo. En 2024 se produjeron a nivel local 1.224.061 kilogramos de plata fina.

A nivel histórico, el desempeño de la plata es el mejor desde 2023: ese año se produjeron 1.377.744 kilogramos del metal. En la década, el mejor registro reportado fue el 2015, con una producción de 1.535.624 kilogramos.

Al observar años previos a esa fecha, la producción de plata es más alta, teniendo como peak el 2007, con casi 2 millones de toneladas del metal.