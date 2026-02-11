Alza en el precio de la bencina: Revisa el valor de los combustibles a partir de este jueves 12 de febrero
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe de precios para los combustibles, destacando un alza en el valor de la bencina, lo que comenzará a regir a partir de este jueves 12 de febrero.
A diferencia de semanas anteriores, la compañía expuso que la gasolina de 93 y 97 octanos tendrá un aumento en su precio, al igual que el kerosene.
El precio de las bencinas desde este jueves 12 de febrero
- Gasolina de 93 octanos: +13,4 pesos por litro
- Gasolina de 97 octanos: +18,2 pesos por litro
- Kerosene: +67,1 pesos por litro
- Diésel: -12,3 pesos por litro
- GLP de uso vehicular: -21,8 pesos por litro
ENAP finalizó diciendo que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". El próximo informe se dará a conocer el miércoles 18 de febrero.
