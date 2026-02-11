Alza en el precio de la bencina: Revisa el valor de los combustibles a partir de este jueves 12 de febrero

11 feb. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe de precios para los combustibles, destacando un alza en el valor de la bencina, lo que comenzará a regir a partir de este jueves 12 de febrero.

A diferencia de semanas anteriores, la compañía expuso que la gasolina de 93 y 97 octanos tendrá un aumento en su precio, al igual que el kerosene.

El precio de las bencinas desde este jueves 12 de febrero

Gasolina de 93 octanos: +13,4 pesos por litro

Gasolina de 97 octanos: +18,2 pesos por litro

Kerosene: +67,1 pesos por litro

Diésel: -12,3 pesos por litro

GLP de uso vehicular: -21,8 pesos por litro

ENAP finalizó diciendo que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". El próximo informe se dará a conocer el miércoles 18 de febrero.

