McDonald's realiza cambio para entregar sus salsas: Medida busca ser más sustentables

11 feb. 2026 - 19:33 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, la cadena de comida rápida McDonald's anunció que retirarán de todas las opciones de comida uno de sus productos.

El anuncio, que se hizo a través de sus redes sociales, generó una ola de comentarios de los consumidores molestos frente al cambio que se aplicará esta semana.

¿Cuál de los productos saldrá del menú de McDonald's?

En un video grabado para Instagram es que se difundió la noticia: McDonald's no entregará más condimentos en sachets a partir del próximo viernes 13 de febrero. Incluso algunos locales ya aplicaron la medida.

"Un minuto de silencio para los que se llevaban los sachets a sus casas", "Noooo, ¿y ahora cómo guardaré la mayonesa para después", "Voy a tener que andar con un ketchup de kilo en la mochila", fueron algunos de los comentarios.

Lo que sí es cierto es que, en su reemplazo, entregarán "portion cups" con ketchup, mayonesa y mostaza, que regresa a la cadena de hamburguesas. El cambio se sustenta en base a una transición hacia un "envase sustentable", ya que el sachet es más contaminante.

Revisa el anuncio de McDonald's: