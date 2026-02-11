Cota Castelblanco y la experiencia de criar al mismo tiempo que su madre: Sus hijos tienen un mes de diferencia

11 feb. 2026 - 19:47 hrs.

Durante el nuevo vodcast "Buspool", de Disney, la actriz nacional Cote Castelblanco fue la invitada del primer capítulo y conversó sobre el proceso de crianza que vive junto a su madre, con quien además se convirtió en mamá al mismo tiempo.

En conversación con Maly Jorquiera, la también influencer habló de lo que significa organizar la vida diaria cuando la crianza es compartida, donde los consejos, el apoyo y también las dudas circulan entre madre e hija.

"Compartimos miedos, aprendizajes y también mucha contención"

Cota Castelblanco reflexionó sobre su maternidad, los sentimientos que comparte junto a su madre y cómo afectó en su vida personal y en la rutina.

"Vivir la maternidad al mismo tiempo que mi mamá fue muy potente. Compartimos miedos, aprendizajes y también mucha contención. Hoy, con la vuelta a clases, siento que esa experiencia me ayudó a enfrentar la rutina con más calma y menos presión", comentó.

Jorquiera transparentó que efectivamente es una etapa "tan real: hablar de organización, de apoyarse en la mamá, de no llegar a todo", relacionándolo, por ejemplo, con la vuelta a clases, que es "sin glamour ni fórmulas".

Revisa el capítulo completo: