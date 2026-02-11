Fallece actor James Van Der Beek a los 48 años de edad: Era reconocido por su rol protagónico en Dawson's Creek

11 feb. 2026 - 16:53 hrs.

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles a los 48 años de edad tras padecer por más de un año cáncer colorrectal.

El intérprete de Dawson Leery en "Dawson's Creek" habría fallecido esta mañana pacíficamente, según detalló su familia a través de redes sociales.

En conversación para la revista internacional People, a finales del 2024, fue que el actor reveló que lo habían diagnosticado con cáncer colorrectal y que se encontraba en etapa 3, aunque mencionó que se sentía optimista por su recuperación.

El complejo estado de salud que atravesó James Van Der Beek

Un mes después de la entrevista, protagonizó un programa especial en "The Real Full Monty" con el objetivo de crear conciencia sobre las pruebas, investigaciones y exámenes para detectar el cáncer de próstata, testicular y colorrectal.

El año pasado también fue invitado al programa de televisión "Good Morning America", en donde se quebró tras hablar del difícil proceso de tratamiento, especialmente cuando mencionó a su esposa Kimberley Van Der Beek y todo lo que había hecho por él desde que lo diagnosticaron.

En una reunión especial de "Dawson's Creek", donde se suponía que sería el protagonista y animador del encuentro con el elenco, finalmente terminó por abandonar el lugar debido a problemas de salud y se conectó a través de videollamada desde su casa.

Lo último que habló a la prensa en diciembre del año 2025 fue que "el cáncer era lo mejor que le había pasado", porque lo animó a rehacer su vida y vivirla de manera más saludable y cercana a la religión.

