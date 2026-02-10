Milo J: Conoce quién es, su edad y la trayectoria del artista que cerrará el Festival de Viña 2026

10 feb. 2026 - 18:50 hrs.

La sexta y última noche del Festival de Viña del Mar llegará a su fin con el show musical de Milo J, cantante argentino que con solo 16 años fue nominado a los Latin Grammy en 2023. Esta será su primera vez al escenario de la Quinta Vergara.

Pese a que se dio a conocer con canciones del género urbano, hoy se destaca por fusionar ritmos propios de la cultura argentina y letras que hablan de sus emociones y vivencias.

¿Quién es Milo J?

Camilo Joaquín Villaruel, conocido artísticamente como Milo J, nació el 25 de octubre de 2006 en Morón, al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es hijo de Aldana Celeste Ríos —quien es también su manager— y tiene cuatro hermanos.

Actualmente tiene 19 años de edad y es considerado un referente de la música argentina. Inició este camino en 2021 cuando de forma independiente publicó sus primeras piezas musicales como "Tus vueltas" y "Tu paz".

En 2023 su canción "Rara vez" lo catapultó al éxito. Ese mismo año consolidó su carrera con una de sus colaboraciones más importantes: La Music Session con Bizarrap y la canción "Dispara" con Nicki Nicole, nominada a los Latin Grammys en la categoría "Mejor Canción de Rap/Hip hop".

Logros más importantes en su carrera

El pasado septiembre, el argentino lanzó su álbum más reciente, "La vida era más corta", este aborda temas como el amor, el barrio donde creció y algunas letras dedicadas a su familia. Un mes después, el álbum superó los 16 millones de reproducciones solo en Spotify.

A su corta edad, no solo ha sido nominado a los Grammy, sino que también fue ganador en múltiples categorías de los Premios Gardel y ha sido nominado a los Premios Heat Latin Music.

Si bien, ha recorrido el mundo con su música, uno de los logros más grande de Milo fue el histórico Sold Out que tuvo en el Estadio Deportivo Morón con solo 18 años. Un recital al que asistieron 30 mil personas.

¿Dónde ver el festival?

Podrás disfrutar del show de Milo J y de todas las presentaciones del Festival de Viña 2026 a través de las pantallas de Mega.

