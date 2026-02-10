Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Prime

Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas con "probabilidad de granizos" en zonas de tres regiones del país

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "tormentas eléctricas" para zonas de tres regiones del país. El organismo advirtió además sobre la "probabilidad de granizos".

De acuerdo a la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Lo más visto de Nacional

Alerta de tormentas eléctricas

Meteorología informó que su alerta se origina en un "frente frío" que producirá las tormentas eléctricas entre la tarde y la noche de este mismo martes 10 de febrero.

Ir a la siguiente nota

El fenómeno, que estaría acompañado por la "probabilidad de granizos", afectará a diferentes sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región de La Araucanía

  • Precordillera.
  • Cordillera.

Región de Los Ríos

  • Precordillera.
  • Cordillera.

Región de Los Lagos

  • Precordillera.
  • Litoral Interior.
  • Cordillera Austral.
Busca aquí el pronóstico de tu localidad

Todo sobre Megatiempo

Leer más de

Notas relacionadas