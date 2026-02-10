Modo "invisible" de WhatsApp: Descubre los pasos para activarlo

10 feb. 2026 - 19:35 hrs.

Una de las actualizaciones más pedidas por los usuarios de WhatsApp era poder navegar en "modo invisible". Estas solicitudes fueron escuchadas y desde hace un par de años habilitaron opciones para ocultar la presencia dentro de la plataforma.

Esta configuración ha ido mejorando con el tiempo, pero no sólo sumó más formas de pasar desapercibido, sino que vino con restricciones.

¿Qué es el modo invisible en Whatsapp?

Inicialmente, en WhatsApp cualquier persona podía visualizar la foto de perfil, hora de última conexión y si otro usuario estaba en línea, solo con agregar su número telefónico. Por esta razón llega el "modo invisible" que no es una opción en sí misma, sino un conjunto de alternativas de privacidad.

Con el fin de brindar comodidad y menos vigilancia entre usuarios, la aplicación de mensajería instantánea hizo ciertos cambios. Ocultar los estados de WhatsApp, la confirmación de lectura y decidir quién te puede agregar a grupos fueron algunos.

Otra mejora que agregó WhatsApp fue la de decidir a quién restringir: Extraños, todos tus contactos o solo a alguno de ellos. Pero hay una gran condición y es que no se puede ocultar la confirmación de lectura en las conversaciones grupales ni ver la información de otros si limitas la propia.

¿Cómo activar el modo invisible?

Modificar estos ajustes es muy simple. Accede al menú principal de WhatsApp e ingresa a configuración, una vez dentro, selecciona el ítem de privacidad y personaliza el apartado que prefieras.

Adaptar estas funciones permite a todos los usuarios estar "desconectados" aunque estén usando la aplicación. Una opción muy útil para evitar presiones para responder o mantener conversaciones no deseadas.

