Alguien podría estar leyendo tus WhatsApp: PDI entrega medidas de seguridad para evitar delitos digitales

17 en. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

La subinspectora Odette Gutiérrez, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen (BRICIB) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), conversó con Meganoticias Siempre Juntos sobre el reforzamiento de la seguridad de tu WhatsApp, y así evitar que seas víctima de algún delito digital.

"Esto nos permite prevenir este delito y evitar que terceras personas puedan tener acceso a datos personales o información sensible de manera previa a la comisión de un delito", indicó la detective.

Verificación en dos pasos

"La verificación en dos pasos le permite a usted como usuario mantener un código que es solo de conocimiento del usuario, y WhatsApp lo va solicitando cada cierto tiempo", explicó Gutiérrez.

"En caso de que un tercero quiera acceder a mi cuenta de usuario, yo tengo que entregar ese código", agregó la detective.

A continuación, los pasos para activarlo:

Abre WhatsApp y entra a Ajustes

Ve a Verificación en dos pasos y aprieta Activar

Deberás crear un PIN de seis dígitos que puedas recordar

Otras medidas para reforzar la seguridad de tu WhatsApp

Otra medida que recomendó la autoridad policial son las alertas de seguridad: "Yo como usuario voy a recibir una alerta cada vez que se realice un cambio relevante dentro de la aplicación. Por ejemplo, que alguien quiera entrar a tu cuenta".

Paso 1: Abre WhatsApp y entra a Ajustes

Abre WhatsApp y entra a Paso 2: Ve a Privacidad, luego a Avanzada y activa todas las opciones de seguridad

Ve a Privacidad, luego a y activa todas las opciones de seguridad Paso 3: Regresa y entra a Cuenta

Regresa y entra a Paso 4: Activa las Notificaciones de seguridad para recibir alertas

Desde la PDI indican que si recibes una notificación de este tipo en tu móvil, acércate de inmediato a la PDI más cercana y realiza la denuncia.

