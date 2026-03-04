Dos días antes del cambio de mando: El primer funcionario de Kast que asumirá en La Moneda

04 mar. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Se reveló que previo la ceremonia del cambio de mando, uno de los funcionarios de José Antonio Kast arribará dos días antes que todo el equipo ministerial del gobierno entrante.

A pesar de que suena un poco extraño que llegue antes del cambio de mando, esto correspondería a una tradición republicana que da la continuidad al funcionamiento del Estado.

El primer funcionario de Kast que asumirá en La Moneda

El funcionario que ingresa llega para asumir el Ministerio del Interior en calidad de subrogante hasta que el Presidente Electo tome juramento a Claudio Alvarado como titular de la cartera.

Máximo Pavez llegará antes que todos al Palacio de La Moneda, quien es abogado de la Universidad Católica y militante de la UDI. Además, acompañó a Kast como jefe de gabinete cuando era diputado gremialista.

Luego de que Alvarado jure como ministro del Interior, Pavez asumirá el cargo que se le asignó: subsecretario del mismo ministerio.