"No vale la pena operarme estando tan afectada": El desahogo de Adriana Barrientos durante procedimiento médico

04 mar. 2026 - 16:59 hrs.

No se pudo aguantar. Adriana Barrientos rompió en llanto en la Clínica Alemana en medio de una resonancia magnética que debió realizarse en su hombro. Todo esto en medio de su duelo por su perrita Asia, lo que la tiene "destruida", situación que la ha llevado a evaluar postergar su operación por la tristeza.

Con esos antecedentes, Barrientos está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, sufriendo incluso un colapso emocional tras someterse al procedimiento médico.

Fue desde el mismo centro de salud que Barrientos explicitó su sentir. "Aquí estoy en la clínica, me voy a hacer una resonancia magnética para ver cuán roto está mi hombro. Hoy día ha sido un día demasiado intenso, desde que fui a ver la perrita, que al final no", dijo en primera instancia.

"Lloré mucho y ahora bueno, acá estoy. Me voy a hacer la resonancia magnética y ya mañana o pasado mañana me voy a hacer los exámenes para mi operación. Ay Dios mío, pero bueno (...) Hay que manifestar que va a estar todo bien", sumó.

Pero después de hacerse la resonancia, el achaque volvió. "Tengo pena, estoy triste. Lo único que les puedo decir es que echo mucho de menos a mi gordita, a mi Asia", dijo con lágrimas en los ojos.

"Voy a tomar la decisión si es que me opero altiro o si puedo postergar este tema del hombro para más adelante, porque estoy destruida. Para qué vamos a andar con cosas, el 11 de marzo se cumplen 4 meses desde que se fue Asia y no lo puedo superar (...) perdón por todo este escándalo que tengo en mi Instagram, señaló.

Una vez que llegó a su casa, dijo haber revisado las imágenes, resaltando el mal momento que está atravesando: "Estoy muy mal, muy triste. Vi la cara de mi perrita mientras me hacían la resonancia magnética, casi me morí y eso. Creo que no vale la pena operarme estando tan mal anímicamente y tan afectada".

