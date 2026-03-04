Es una casa tradicional: Tiktoker español reveló cuánto cuesta arrendar una vivienda en Japón

04 mar. 2026 - 08:04 hrs.

David Jurado es traductor, intérprete y profesor de japonés. A través de TikTok, red social en la que acumula más de 168 mil seguidores, comparte contenido de su estilo de vida en Japón.

La mayoría de sus videos solo tienen ruido ambiente y son narrados con subtítulos en español. Este domingo publicó uno mostrando su nueva casa y reveló cuánto cuesta vivir allá.

David arrendó una casa tradicional en Japón, y según escribió en la descripción del post, la propiedad tiene más de 40 años de historia. Cuenta con armarios profundos, puertas corredizas, tatami —una estera tradicional japonesa usada como suelo firme pero acolchado— y hasta un mini jardín.

¿Cuánto cuesta arrendar una casa en Japón?

De acuerdo a la experiencia del español, el arriendo de una casa con las especificaciones antes mencionadas alcanza los 72.000 yenes, lo que equivale a 460 dólares al mes, es decir, cerca de 410 mil pesos chilenos.

Para algunos estaba acorde e incluso lo cotejaron con precios de arriendos en sus ciudades, otros consideraron que era un valor muy alto para las condiciones de la vivienda y el tamaño de algunos espacios como el baño, que es bastante reducido comparado con lo acostumbrado en otros países.

@davidjurado.jp Mi casa tradicional en Japón Lleva semanas en mi galería porque quería perfeccionarlo, pero aquí está por fin - un tour real de mi casa con más de 40 años de historia. Tatami auténtico, armarios profundos japoneses, puertas correderas... incluso un jardín mini Sí, el baño es retro y hay detalles antiguos, pero eso es justamente lo que la hace especial para mí Esta a ~20 min en tren de Ikebukuro, con supermercados cerca - tranquilidad + ciudad a la vez ¿Qué rincón te gustaría ver más en próximos vídeos? #VidaEnJapón #CasaJaponesa #CasaTradicional #VivirEnJapón ♬ sonido original - David Jurado

