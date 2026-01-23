TikTok aseguró su continuidad en EEUU: Creó empresa conjunta para evitar su prohibición en el país

23 en. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

TikTok anunció el jueves que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la red social evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.

Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos.

Trump le agradeció a Xi Jinping

El presidente Donald Trump celebró el movimiento, se atribuyó el mérito del acuerdo y agradeció a su par chino, Xi Jinping, por aprobarlo.

"¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok!", dijo el magnate republicano en su red Truth Social el jueves por la noche. "Ahora será propiedad de un grupo de Grandes Patriotas e Inversores Estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante".

"También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo", añadió.

¿Cómo funcionará la empresa conjunta?

La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo el antecesor de Trump, Joe Biden, que obligó a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante.

ByteDance conserva una participación del 19,9% en la empresa conjunta, y mantiene así su propiedad por debajo del umbral del 20% estipulado por la ley.

La empresa conjunta estará gobernada por un consejo de siete miembros, de mayoría estadounidense, que incluye al director ejecutivo de TikTok, el singapurense Shou Chew, y a ejecutivos de importantes firmas de inversión.

La ley que se aprobó en 2024 surgió cuando legisladores estadounidenses advirtieron que China podría usar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia a través de su algoritmo. Trump, incluso, advirtió sobre la plataforma durante su primera presidencia.

Pero el republicano, atribuyendo a la aplicación su atractivo entre los votantes jóvenes, retrasó la entrada en vigor mediante sucesivas órdenes ejecutivas, ampliando por última vez el plazo hasta el 22 de enero.

Según el acuerdo, ahora los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle, y su ciberseguridad será auditada por expertos externos en cumplimiento de las normas federales, dijo TikTok.