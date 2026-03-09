Gobierno aplaza publicación del reglamento de Ley Uber: ¿A qué se debe esta decisión?

09 mar. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) decidió postergar la publicación del reglamento que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocido como "Ley Uber".

La medida se da a días de que asuma el nuevo gobierno de José Antonio Kast, el que tendrá como ministro de Transportes a Louis de Grange. Precisamente, este último ha manifestado sus reparos al reglamento y ha instado en más de una oportunidad a que se detenga su implementación.

¿Por qué se decidió aplazar la publicación del reglamento?

Por medio de un comunicado, el MTT señaló que la decisión tiene el objetivo de "entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte, entre otros".

"La determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes", aseguraron.

Si embargo, destacaron que "esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate parlamentario".

"Por último, cabe recordar que el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiéndole ajustarse a la normativa vigente", recalcaron.

En este sentido, indicaron que como cartera han jugado "un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas".

"Es justamente por ello que, desde la cartera, se ha reforzado la necesidad de implementar la ley, de modo que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio", agregaron.

Finalmente, mencionaron que la nueva regulación "facilitará normar la operación y entregar información clara sobre el parque vinculado a estos servicios, permitiendo a la autoridad, además, analizar su impacto en la movilidad y el mercado del transporte de pasajeros".