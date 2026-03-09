Fondo de Cesantía Solidario: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?

09 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Fondo de Cesantía Solidario protege los ingresos de los trabajadores si no pueden financiar el Seguro de Cesantía con sus ahorros, ya que complementa los pagos que le corresponden al quedarse sin empleo.

Es un fondo común financiado principalmente por aportes de empleadores y del Estado, al que pueden acceder los afiliados al Seguro si cumplen con los requisitos para obtener sus beneficios.

Requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) indica que podrán obtener este beneficio quienes cumplan con lo siguiente:

Estar cesante.

No tener recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Contar con 10 cotizaciones pagadas dentro de los 24 meses anteriores al despido. Las tres últimas deben ser continuas y con el mismo empleador.

Haber perdido su trabajo por causas involuntarias, como: vencimiento del plazo pactado en el contrato, conclusión del trabajo o servicio, caso fortuito o de fuerza mayor, necesidades de la empresa o quiebra del empleador.

Tener activa una cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo y aceptar oportunidades laborales y de capacitación. Solo aplica tras la solicitud del Fondo.

Cabe mencionar que dichas cotizaciones deben estar abonadas con anterioridad a la fecha de término del contrato laboral. Además, estas se cuentan desde la afiliación o desde el último cobro del seguro, hasta el mes anterior al término de la relación laboral.

¿Cómo solicitar el Fondo de Cesantía Solidario?

Debes ingresar a la Sucursal Virtual del Afiliado (pulsa aquí) y acceder con tu RUN y clave de acceso, o Clave Única.

Luego, tendrás que seleccionar la opción “Cobro del Seguro” y pulsar en “Solicitar cobro del Seguro”, para después subir el finiquito o documento similar, completar el formulario, revisar la simulación de pagos y enviar la solicitud.

La diferencia con el proceso habitual es que los pagos del Seguro serán con cargo al Fondo, los cuales se entregarán mientras se encuentre en búsqueda activa de empleo en la BNE.

