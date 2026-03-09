Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Alerta

Temblor en la zona centro sur del país: Conoce su epicentro y magnitud según Sismología

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes 9 de marzo, a las 12:37 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona centro sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 2 km al este de Tirúa, en la región de Biobío, con una profundidad de 44,1 km.

Lo más visto de Nacional
Ir a la siguiente nota

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas