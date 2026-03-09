Mejores máquinas y más espacio: Smart Fit apuesta por segmento premium con Bio Ritmo y acelera su expansión en Chile

09 mar. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de gimnasios Smart Fit continúa con su plan de expansión y ahora apuesta por fortalecer su presencia en el segmento premium mediante el desarrollo de Bio Ritmo, marca enfocada en experiencias más exclusivas y personalizadas.

Según informó Diario Financiero, en 2025 la compañía inició un relanzamiento de Bio Ritmo, con foco en una expansión dentro y fuera de Brasil, bajo un formato distinto al modelo tradicional de Smart Fit. Desde el año pasado, la cadena comenzó a expandir esta marca en Chile.

Equipamiento de la más alta calidad

El country manager de Smart Fit para el Cono Sur, Nicolás Calderón, explicó que “el objetivo es que el gimnasio sea un centro de servicio premium, con equipamiento de la más alta calidad y una atención muy personalizada, apoyada en elementos tecnológicos”.

“En 2015 se hizo este relanzamiento en Brasil y se comenzó una expansión en Chile, donde se realizó una readecuación de una unidad existente en el Hotel W”, agregó.

Un modelo integral con disciplinas variadas

El formato Bio Ritmo contempla una oferta amplia que integra disciplinas como yoga, pilates y cycling, buscando reunir múltiples servicios en un solo espacio.

“Es un servicio mucho más integral (…) se busca que la gente tenga todo en un mismo lugar”, señaló Calderón.

Para este año, el ejecutivo adelantó que se proyectan nuevas inauguraciones en Brasil, Perú y Chile, aunque no entregó detalles específicos. Calderón también explicó que este tipo de instalaciones requieren mayores exigencias operativas en comparación con el modelo tradicional de Smart Fit.

Bio Ritmo

¿Cuáles son los valores?

Respecto al costo de sus planes, de acuerdo al sitio web de Bio Ritmo en Chile, estos pueden varíar entre $149.900 y $169.900 por mes.

Los recintos Bio Ritmo suelen tener entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados, pudiendo incluso acercarse a los 2.000 m², lo que eleva significativamente los costos.

De hecho, implementar uno de estos espacios puede costar hasta 2,5 veces más que un local estándar de Smart Fit, según indicó el country manager.