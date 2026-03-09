"No es rentable": Tradicional fábrica de empanadas de Antofagasta baja sus cortinas tras 63 años

09 mar. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

La tradicional fábrica de empanadas Emporio El Salitre, ubicada en pleno centro de Antofagasta, anunció el cierre definitivo de sus puertas. El emblemático local, fundado en 1963 en la intersección de calle Maipú con Washington, fue durante décadas uno de los puntos gastronómicos más reconocidos del norte del país.

La noticia fue confirmada por sus dueños, la familia Jugoslav Matijasevich, quienes a través de redes sociales agradecieron a sus fieles clientes y comunicaron que ya no volverán a producir las empanadas que durante más de seis décadas los posicionaron en la cima del gusto local.

¿Por qué cierran?

En conversación con DF Regiones, Bernardo Jugoslav, uno de los tres hermanos propietarios, explicó que la decisión responde a una caída sostenida en las ventas, en un contexto cada vez más competitivo en el mercado gastronómico de la ciudad.

“Hoy ha bajado mucho la venta. Entonces ya no está conviniendo. No es rentable”, afirmó. Aunque indicó que no han enfrentado pérdidas económicas, también reconoció que los márgenes ya no permiten mantener la operación.

“No estamos perdiendo plata, pero tampoco estamos ganando lo que corresponde. Estamos trabajando para los trabajadores y eso ya no es negocio”, lamentó.

¿Qué pasará con el local?

Ante la noticia del cierre, surgió la posibilidad de que el espacio sea adquirido para un eventual proyecto inmobiliario. Emporio El Salitre funciona como local comercial y también como vivienda familiar, ya que ambas estructuras están conectadas.

Sin embargo, la ubicación del inmueble es el factor más atractivo para posibles compradores: se encuentra a una cuadra del Mall Antofagasta, a pasos de Plaza Colón y del eje central del centro de la ciudad, una zona de alto flujo peatonal y vehicular que lo convierte en un punto estratégico para nuevos desarrollos.

“Si alguien nos ofrece comprar, yo creo que podríamos vender”, señaló Bernardo, aunque aclaró que cualquier decisión debe ser tomada en conjunto con sus hermanos. Por ahora, no existe un precio fijado ni un proceso formal de venta en curso.