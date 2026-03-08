Temblor se registra en la zona sur del país: Revisa el epicentro y magnitud reportados por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, a las 11:09 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 65 km al suroeste de Lebu, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.