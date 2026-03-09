Logo Mega

La crítica de Daniella Campos por quiebra de Mauricio Pinilla: "No siento pena por ese tipo de cosas"

La ex Miss Mundo Chile, Daniella Campos, se refirió a la compleja situación financiera que atraviesa el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien acumula una deuda cercana a los $1.670 millones con distintas entidades bancarias.

Esta millonaria deuda derivó en que diversos bienes del exjugador de Universidad de Chile y La Roja fueran sometidos a remate, incluyendo varias sociedades, un terreno, un vehículo BMW y otros activos.

¿Qué dijo Daniella Campos?

Durante su participación en el programa “Qué te lo digo”, Campos aseguró que no lamenta lo ocurrido con “Pinigol”, apuntando a los lujos que el exdeportista acostumbraba exhibir.

“¿Yo tengo que sentir pena porque Pinilla tenía cinco Rolex y se los cambiaba con el color de la ropa que usaba? ¿Y hoy día tengo que sentir pena porque le están rematando la casa?”, cuestionó.

En la misma línea, agregó: “A mí me van a perdonar, pero yo no siento pena por ese tipo de cosas”.

La panelista profundizó en su postura señalando que, a su juicio, este tipo de situaciones cambian cuando su origen es distinto: “Si a Pinilla le hubiese dado una enfermedad y él hubiera perdido todos sus bienes, la historia sería distinta, pero a esta gente les encanta aparentar”, criticó.

La deuda de Mauricio Pinilla

Pinilla arrastra compromisos impagos derivados de problemas económicos y bancarios vinculados a un negocio en el que participó en 2016: un bar ubicado en el barrio Bellavista.

A raíz de estos incumplimientos, el 15° Juzgado Civil de Santiago ordenó realizar un remate que incluyó siete sociedades, seis derechos de participación, un loteo de terreno, un vehículo BMW y la marca comercial, según detalló Las Últimas Noticias.

