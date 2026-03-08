Enfrentaba un cáncer avanzado: Muere el actor Corey Parker, recordado por sus papeles en "Will & Grace" y "Viernes 13"

08 mar. 2026 - 15:55 hrs.

Este sábado la familia del actor Corey Parker confirmó su fallecimiento a los 60 años luego de una larga batalla contra el cáncer. El intérprete, recordado por sus papeles en la serie "Will & Grace" y la película "Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo", murió el pasado jueves 5 de marzo.

De acuerdo a Univision, fue la tía del actor, Emily Parker, quien confirmó al portal de espectáculos TMZ que la muerte de su sobrino se produjo en la ciudad de Memphis, Tennessee.

Corey Parker enfrentaba un cáncer avanzado

Si bien la familia no detalló las causas de su muerte, la revista People reportó que una campaña de GoFundMe revelaba que el actor había sido diagnosticado con un cáncer metastásico en etapa IV.

Parker fue diagnosticado de su cáncer cuando se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera y el mismo actor declaró en noviembre de 2025 que el 90% de sus huesos estaban cubiertos por un adenocarcinoma.

El pasado mes de febrero, explicó que se sometió a radioterapia para disminuir los dolores en su brazo y cadera; sin embargo, esto afectó su esófago, su capacidad de hablar y su orientación. Además, se había informado que su familia buscaba acondicionar su casa para que pudiera recibir cuidados paliativos.

La carrera de Corey Parker

Corey Parker nació el 8 de julio de 1965 en Nueva York y era hijo de la actriz Rochelle Natalie "Rocky" Parker y John David Haas.

Su carrera comenzó con tan solo 4 años, pero su gran salto a la fama llegó en la década de los 80 cuando participó en la película "Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo".

El año 1992 obtuvo su primer papel estelar en la serie "Flying Blind", mientras que en los años 2000 se unió a al elenco de la popular "Will & Grace" y posteriormente "Nashville".

