Las indirectas de Marité Matus tras polémica entrevista de Camilo Huerta: "Dios todo lo ve"

El mundo del espectáculo no se detiene y continúa remeciéndose con las declaraciones de sus protagonistas. Esta vez, la empresaria Marité Matus reaccionó a los dichos de su exesposo, el exchico reality Camilo Huerta, con quien mantuvo una relación de aproximadamente tres años, un año y medio de matrimonio y una separación ocurrida a mediados de 2025.

Huerta asistió recientemente al programa "Sin Editar”, conducido por Pamela Díaz, donde se refirió a distintos aspectos de su quiebre con Matus. Aunque no emitió comentarios directamente negativos hacia ella, sus palabras no habrían sido bien recibidas por la empresaria.

Frente a “La Fiera”, el exchico Yingo comentó lo que, a su juicio, no funcionó en la relación, señalando: "Uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida”.

Sobre su vínculo actual con Matus, Huerta añadió: “No tengo ningún problema con ella, ni rabia ni odio”.

¿Qué dijo Marité Matus?

A través de su cuenta de Instagram, Matus —también conocida por haber sido esposa del futbolista Arturo Vidal— compartió dos videos que rápidamente fueron interpretados como indirectas hacia Camilo Huerta. Ambos corresponden a reflexiones de influencers y fueron publicados junto a breves mensajes personales.

El primero, proveniente de la cuenta @deborahmur.psico, aborda el comportamiento de personas narcisistas: “Cuando un narcisista se siente amenazado necesita proteger su imagen, y ¿cómo lo hace? Hablando de ti, pero no de quién eres, sino de quién le conviene que seas”.

La especialista añade que estas personas suelen describir a sus exparejas como “inestables, locas, exageradas, dramáticas, celosas o problemáticas” con el fin de crear apoyo en torno a su propia versión de la historia.

Matus reaccionó a este contenido escribiendo “100% real”, mensaje que acompañó al compartirlo en sus historias.

En una segunda publicación, la empresaria difundió un video del usuario @hebergonzalezl, en el que se reflexiona: “Cualquier historia mal contada que te perjudique a ti un día será aclarada con el tiempo. No te afanes por demostrar nada. Dios tiene una forma muy hermosa de aclarar lo que otros ensuciaron con palabras”.

En esta ocasión, Matus agregó la frase: “Dios todo lo ve. ¡Confía!”.