"Mucho silencio": La tierna publicación de Marité Matus por el primer día escolar de sus hijos
- Por Lucas Figueroa
A través de sus redes sociales, Marité Matus dio cuenta de que sus hijos ya ingresaron al colegio en el marco de un nuevo año escolar durante este 2026.
La empresaria, mediante una historia compartida en Instagram, mostró un video en el que se ve una imagen de sus tres hijos, en lo que es un clásico archivo familiar.
Matus se dio el tiempo de bromear consignando que en la casa había "mucho" silencio. "Los extraño ya", consignó.
Cabe recordar que Matus se hizo conocida en el espectáculo nacional tras comenzar en 2008 una relación con el futbolista Arturo Vidal. Siete años después, celebraron una fastuosa boda religiosa, la cual tuvo un costo de aproximadamente 800 mil dólares, y a la que incluso asistió la expresidenta Michelle Bachelet.
Durante su matrimonio con el "King", la pareja tuvo tres hijos: Alonso, Elisabetta y Emiliano. En 2019, después de más de una década juntos, decidieron poner fin a la relación.
Alonso, el mayor del clan, tiene 16 años, por lo que está próximo a terminar su etapa escolar. Un poco más atrás, está Elisabetta con 13 años, mientras que Emiliano, el menor, tiene 8 años.
