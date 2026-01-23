Marité Matus comparte mensaje tras conocerse detalles de demanda contra Camilo Huerta: "Este verano me permito ir más lento"

23 en. 2026 - 19:30 hrs.

La empresaria Marité Matus compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y un mensaje reflexivo en torno a su vida privada.

En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, se le puede verdisfrutando de una amplia terraza a la luz del sol.

"Quedarme donde me siento en calma"

En la descripción del "carrusel" de imágenes, Matus escribió: "Este verano me permito ir más lento, escucharme más y quedarme donde me siento en calma. P.D.: Gracias por los mensajes lindos y la buena energía que siempre me hacen llegar".

Seguidores, internautas y figuras del espectáculo nacional comentaron la publicación llenándola de elogios por su trabajada figura y la reflexión que compartió.

"Estupenda", le dijo la modelo Adriana Barrientos; "Diosa total!!!", comentó la influencer Angie Alvarado; "La de la longaniza me gustó", bromeó la comediante Pamela Leiva.

Revisa las imágenes: