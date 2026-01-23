Revelan la millonaria cifra que Camilo Huerta le debe a su exesposa Marité Matus: Disputa llegó a tribunales

23 en. 2026 - 10:11 hrs.

Tras poco más de un año de matrimonio, Camilo Huerta y Marité Matus terminaron su relación a mediados del año pasado. Al principio no se informaron las razones del quiebre, pero con el correr de los meses la influencer interpuso una demanda contra el exYingo.

La acusación apuntaba a que Huerta tiene una millonaria deuda con su exesposa, luego de que le pidió dinero para un negocio: la compra de un dispensario de cannabis medicinal en la comuna de Colina, en el que Marité invirtió para comprar la franquicia, el local y hasta su decoración.

¿Cuánto dinero le debe Camilo Huerta a Marité Matus?

Según publicó Las Últimas Noticias, en la demanda se menciona que la expareja de Arturo Vidal le dio $35 millones a Huerta. No obstante, Matus aseguró que no era un préstamo, sino que habría formado una "sociedad de hecho" con su exmarido para ejecutar el negocio, es decir, una sociedad comercial sin que estuviera legalizada.

Sin embargo, la defensa del también influencer aseguró que Matus solo le hizo un préstamo, "que sería devuelto en la medida de que la actividad comercial que realizaba se lo permitiera".

En esa línea, hasta ahora Huerta le habría devuelto gran parte del dinero a través de siete pagos, totalizando $25.135.188 de los $35 millones adeudados.

La respuesta de Matus

La defensa de Matus aseguró que la versión de un préstamo "es insostenible", ya que no hay pruebas legales que lo confirmen. Además, la devolución del dinero no ha sido periódica ni tampoco en montos fijos, lo que "obedece a la lógica de distribución de flujos de caja o utilidades de un socio y no a la devolución de un capital fijo".

Asimismo, aseguró que Huerta solo ha hecho cuatro pagos y que devolvió hasta ahora $14.977.970, una cifra muy lejana a la mencionada por la defensa del personal trainer.

