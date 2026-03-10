Benjamín Vicuña terminó a los besos en medio de "pogo" durante la fiesta aniversario de The Grand Hotel Punta del Este

10 mar. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de ayer el medio uruguayo El País, publicó un video de lo que fue la celebración del aniversario de The Grand Hotel Punta del Este, en el que se ve al actor chileno Benjamín Vicuña a los besos en el medio de la pista de baile.

De fondo sonaba la banda de rock "No te va a gustar" y, mientras varios de los asistentes hacían un "pogo", las cámaras captaron el romántico momento de Vicuña y su pareja, Anita Espasandín.

Mientras la banda tocaba en vivo la canción "Fuera de control", varias de las personas que estaban en el evento saltaron de forma enérgica y caótica hacia el medio de la pista, chocando entre sí. Fue ahí cuando ocurrió uno de los momentos más comentados de la noche, protagonizado por el conocido actor.

El actor no se refirió al video ni emitió declaraciones, pero a través de sus historias de Instagram compartió varios registros de la noche, uno de ellos posando junto a su novia y con la canción "Chau" de No te va a gustar.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y varios de ellos dejaron comentarios como "todo para las cámaras" y "ahí hay varios fuera de control jajaja".

