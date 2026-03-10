Inminente salida de Meneghini de la "U": Aseguran que DT brasileño fue ofrecido al club

10 mar. 2026 - 16:43 hrs.

El empate frente a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, por el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera, dejó a Francisco Meneghini aún más complicado en la banca de Universidad de Chile, pues Azul Azul podría poner fin por estos días al proceso del entrenador argentino.

De hecho, el duelo de este sábado ante el campeón vigente Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, podría ser clave para el futuro del trasandino.

DT brasileño llegaría a la U

Y en medio del incierto futuro de "Paqui", radio ADN dio a conocer este martes que el DT brasileño Paulo César Turra, de 52 años, fue ofrecido a la dirigencia del conjunto estudiantil como posible reemplazante Meneghini.

El estratego dirige actualmente al Vila Nova de la Serie B de Brasil y tuvo pasos por clubes como Athletico Paranaense, Santos y el Vitória de Portugal. Además, fue asistente técnico en Palmeiras, Cruzeiro y Gremio.

Entre los logros de Turra, resalta la obtención del título del Campeonato Paranaense 2023 al mando de Athletico Paranaense.

