Grupos del Mundial 2026: todas las selecciones clasificadas y cuándo se juega

Conoce los 12 grupos del Mundial 2026 con todas las selecciones clasificadas, las fechas del torneo y los repechajes pendientes. El campeonato se juega entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

COPA MUNDIAL FIFA 2026 — Grupos
11 junio – 19 julio 2026 | 48 selecciones | 12 grupos

GRUPO A
México (local)
Sudáfrica
Corea del Sur
• Repechaje UEFA D (por definir)

GRUPO B
Canadá (local)
Suiza
Catar
• Repechaje UEFA A (por definir)

GRUPO C
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití

GRUPO D
Estados Unidos (local)
Paraguay
Australia
• Repechaje UEFA C (por definir)

GRUPO E
Alemania
Costa de Marfil
Ecuador
Curazao

GRUPO F
Países Bajos
Japón
Túnez
• Repechaje UEFA B (por definir)

GRUPO G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda

GRUPO H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde

GRUPO I
Francia
Noruega
Senegal
• Repechaje Interconfederativo (por definir)

GRUPO J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania

GRUPO K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
• Repechaje Interconfederativo (por definir)

GRUPO L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá

Fuente: FIFA. Sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Los repechajes UEFA e interconfederativos se disputarán en marzo de 2026.

