Grupos del Mundial 2026: todas las selecciones clasificadas y cuándo se juega
- Por Meganoticias
Conoce los 12 grupos del Mundial 2026 con todas las selecciones clasificadas, las fechas del torneo y los repechajes pendientes. El campeonato se juega entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.
COPA MUNDIAL FIFA 2026 — Grupos
11 junio – 19 julio 2026 | 48 selecciones | 12 grupos
GRUPO A
• México (local)
• Sudáfrica
• Corea del Sur
• Repechaje UEFA D (por definir)
GRUPO B
• Canadá (local)
• Suiza
• Catar
• Repechaje UEFA A (por definir)
GRUPO C
• Brasil
• Marruecos
• Escocia
• Haití
GRUPO D
• Estados Unidos (local)
• Paraguay
• Australia
• Repechaje UEFA C (por definir)
GRUPO E
• Alemania
• Costa de Marfil
• Ecuador
• Curazao
GRUPO F
• Países Bajos
• Japón
• Túnez
• Repechaje UEFA B (por definir)
GRUPO G
• Bélgica
• Egipto
• Irán
• Nueva Zelanda
GRUPO H
• España
• Uruguay
• Arabia Saudita
• Cabo Verde
GRUPO I
• Francia
• Noruega
• Senegal
• Repechaje Interconfederativo (por definir)
GRUPO J
• Argentina
• Argelia
• Austria
• Jordania
GRUPO K
• Portugal
• Colombia
• Uzbekistán
• Repechaje Interconfederativo (por definir)
GRUPO L
• Inglaterra
• Croacia
• Ghana
• Panamá
Fuente: FIFA. Sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Los repechajes UEFA e interconfederativos se disputarán en marzo de 2026.
Leer más de