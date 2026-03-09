Grupos del Mundial 2026: todas las selecciones clasificadas y cuándo se juega

09 mar. 2026 - 16:57 hrs.

Conoce los 12 grupos del Mundial 2026 con todas las selecciones clasificadas, las fechas del torneo y los repechajes pendientes. El campeonato se juega entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

COPA MUNDIAL FIFA 2026 — Grupos

11 junio – 19 julio 2026 | 48 selecciones | 12 grupos

GRUPO A

• México (local)

• Sudáfrica

• Corea del Sur

• Repechaje UEFA D (por definir)

GRUPO B

• Canadá (local)

• Suiza

• Catar

• Repechaje UEFA A (por definir)

GRUPO C

• Brasil

• Marruecos

• Escocia

• Haití

GRUPO D

• Estados Unidos (local)

• Paraguay

• Australia

• Repechaje UEFA C (por definir)

GRUPO E

• Alemania

• Costa de Marfil

• Ecuador

• Curazao

GRUPO F

• Países Bajos

• Japón

• Túnez

• Repechaje UEFA B (por definir)

GRUPO G

• Bélgica

• Egipto

• Irán

• Nueva Zelanda

GRUPO H

• España

• Uruguay

• Arabia Saudita

• Cabo Verde

GRUPO I

• Francia

• Noruega

• Senegal

• Repechaje Interconfederativo (por definir)

GRUPO J

• Argentina

• Argelia

• Austria

• Jordania

GRUPO K

• Portugal

• Colombia

• Uzbekistán

• Repechaje Interconfederativo (por definir)

GRUPO L

• Inglaterra

• Croacia

• Ghana

• Panamá

Fuente: FIFA. Sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Los repechajes UEFA e interconfederativos se disputarán en marzo de 2026.