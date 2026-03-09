Marco Antonio Solís regresa a Chile con su "Gratitud Tour 2026": ¿Cuándo es y dónde?

09 mar. 2026 - 18:04 hrs.

El cantante mexicano Marco Antonio Solís volverá a presentarse en Chile como parte de su Gratitud Tour 2026, un espectáculo que promete una noche cargada de emociones, recuerdos y una selección de sus más grandes éxitos.

El propio compositor adelantó que este tour “será un encuentro con lo esencial, la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos”.

El público podrá disfrutar de un recorrido por los clásicos que han marcado su carrera, incluyendo “Más que tu amigo”, “Qué pena me das”, “Si no te hubieras ido” y “Tu hombre perfecto”, canciones que se han convertido en piezas fundamentales del repertorio latinoamericano.

¿Cuándo es el concierto y dónde?

El concierto de Marco Antonio Solís en Chile se realizará el 3 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, en el Movistar Arena de Santiago, según informó la productora Swing Management.

Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket, con precios que van desde: $34.800 en Tribuna y hasta $232.000 en Primeras Filas.