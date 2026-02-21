Luto en el mundo de la música: Muere el destacado salsero Willie Colón a los 75 años

21 feb. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, cantautor y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño, a los 75 años, uno de los artistas más destacados en la historia de la salsa.

El músico murió durante la mañana en la ciudad de Nueva York, luego de varios días hospitalizado debido a complicaciones de salud.

La leyenda de la salsa interpretó éxitos que se hicieron conocidos mundialmente, como "El Gran Varón", "¿Oh qué será?", "Idilio", "Talento de televisión", entre otros, participando en más de 40 discos.

El deceso fue confirmado a través de sus redes sociales

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, se señaló que "es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia".

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", sumó el texto.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", concluyó.

