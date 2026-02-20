Actor de "Grey's Anatomy", Eric Dane, muere a los 53 años de edad

20 feb. 2026 - 00:45 hrs.

El actor estadounidense Eric Dane falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años de edad, según confirmó revista People. La noticia llega cerca de 10 meses después de que se hiciera público su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", expresó la familia del intérprete a través de un comunicado.

Eric Dane inició su carrera en Hollywood a inicios de los años 90; Sin embargo, fue su rol en la popular serie "Grey's Anatomy" el que lo catapultó a la fama en 2005. Desde entonces, el actor dio vida al médico Mark Sloan a lo largo de nueve temporadas.

Luego de incursiones en el cine con "Marley y yo", "Valentine's Day" y "Burlesque", Dane volvió con éxito a la pantalla chica de la mano de HBO y "Euphoria" entre 2019 y 2022. De hecho, el actor alcanzó a filmar la tercera temporada de la serie, la cual verá la luz de forma póstuma en abril próximo.

En cuanto a su salud, la familia del artista destacó que "A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha".

"Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil", agregaron en la misma declaración.

Todo sobre Famosos