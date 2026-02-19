Presidente Boric confirma cuatro fallecidos por explosión e incendio en zona norte de la Región Metropolitana

19 feb. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric confirmó que cuatro personas perdieron la vida en la explosión e incendio que se registró en la mañana de este jueves en el límite de Renca y Quilicura, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Desde Rapa Nui, donde se encuentra de visita oficial, el Mandatario señaló que "producto de un accidente automovilístico un camión explotó, y tenemos confirmado hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos. Le enviamos las condolencias a la familia".

"Vamos a estar dándole seguimiendo a esto e informando como sigue"

"Yo me comuniqué en la mañana con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y tenemos al equipo de Senapred, al delegado Gonzalo Durán y a todos los mecanismos de emergencia desplegados en el lugar", agregó.

Boric sostuvo que "algunas de las esquirlas saltaron hacia tres empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños, sin embargo, quienes eran parte de los automóviles en el accidente están algunos fallecidos, otros en condiciones muy difíciles. Vamos a estar dándole seguimiendo a esto e informando como sigue".