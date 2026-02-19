Allanan domicilios de exejecutivos y edificios corporativos de Codelco por tragedia en El Teniente

19 feb. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de la región de O'Higgins ordenó el allanamiento de los domicilios de dos exejecutivos de Codelco y la incautación de equipos electrónicos y otras especies, en el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido en julio de 2025 en la División El Teniente, accidente que dejó seis trabajadores fallecidos.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, luego de concretarse la desvinculación de ambos exejecutivos, quienes son investigados en el denominado “caso Codelco”.

Buscan establecer posibles responsabilidades penales

Los involucrados son Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones de Codelco, y Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de la División El Teniente. Ambos fueron removidos de sus funciones el 13 de febrero, según informó Radio Bío Bío.

El objetivo de los allanamientos es incautar dispositivos electrónicos y otros elementos para su análisis pericial por parte de la PDI, con el fin de establecer posibles responsabilidades penales.

Los procedimientos también se efectuaron en dependencias corporativas de Codelco en Santiago y Rancagua, donde la estatal entregó todo lo solicitado por los equipos policiales.

Codelco

Presidente de Codelco declaró como testigo

El operativo ocurre luego de que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declarara este miércoles ante la Fiscalía Regional de O'Higgins en calidad de testigo.

A esto se suma una nueva arista: el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó la existencia de “inconsistencias graves” en el informe técnico sobre el estallido de roca registrado en julio de 2023 en la mina El Teniente.

Dichas irregularidades podrían estar vinculadas al accidente de 2025 que costó la vida a los seis trabajadores. Por esta razón, los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía y a la Contraloría.

