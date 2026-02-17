Sernageomin denuncia ante Fiscalía y Contraloría los ocultamientos de Codelco en la mina El Teniente

17 feb. 2026 - 07:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó "inconsistencias graves" en el informe técnico por el estallido de roca de julio de 2023 en la mina El Teniente de Codelco, lo que podría estar relacionado con el accidente en el que murieron seis trabajadores en 2025. Por este motivo, remitió los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría.

"Este servicio instruyó a la estatal el mismo viernes 13 de febrero, la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En cumplimiento a esta exigencia categórica, Codelco remitió la totalidad de los antecedentes requeridos en el plazo demandado. Estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad", señaló Sernageomin en una declaración.

En la misma línea, añadió que "con fecha 16 de febrero, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía estatal, y se constituyó presencialmente en las oficinas de la Gerencia General de Codelco, con el fin de notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo de los antecedentes".

"En dicha instancia, además, se exigió formalmente la máxima transparencia y celeridad en la entrega de toda la documentación técnica y administrativa, notificándose a la empresa que no se aceptarán solo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales", advirtió.

Fiscalía y Contraloría investigarán el caso

El organismo detalló que "tras el análisis preliminar de los antecedentes recibidos, Sernageomin ha resuelto presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con el objeto de que la justicia investigue la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena".

También informó que "dada la naturaleza estatal de la empresa, Sernageomin ha interpuesto también una denuncia ante la Contraloría General de la República para que sea este organismo quien determine las responsabilidades administrativas y evalúe el estricto cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado".

Finalmente, expresó que "el compromiso de Sernageomin con la seguridad minera es intransable. Esta colaboración técnica, basada en datos fidedignos, es fundamental para garantizar que la industria opere bajo estándares de excelencia, protegiendo con eficacia la integridad de cada trabajador y trabajadora de la minería chilena".