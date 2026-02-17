Tragedia en Maipú: Adulta mayor de 75 años muere atropellada por motochorro que huía tras robo

17 feb. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 75 años murió atropellada por un motociclista que escapaba luego de cometer un robo por sorpresa en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, la tragedia ocurrió pasadas las 20:30 horas del lunes en avenida El Rosal, cuando un hombre fue víctima del robo de su teléfono celular por parte de un motochorro.

En ese contexto, el delincuente, quien se desplazaba sobre la acera en una motocicleta sin patente, comenzó a huir e impactó a la adulta mayor cuando salía de su casa.

Personal del SAMU llegó hasta el lugar de la emergencia y trasladó a la víctima hasta un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Actualmente, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) realiza pericias y diligencias para identificar y detener al responsable de la muerte de la adulta mayor.