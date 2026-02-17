Detienen a un hombre acusado de participar en encerrona contra Macarena Tondreau
¿Qué pasó?
Las autoridades detuvieron a una persona acusada de participar en la encerrona contra la presentadora de televisión Macarena Tondreau, ocurrida la noche del domingo en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.
De acuerdo con información preliminar entregada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el arrestado es un hombre mayor de edad, quien fue capturado el lunes.
Se espera que el individuo pase a control de detención y posterior formalización pasadas las 16:00 horas de este martes en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana.
La encerrona a Macarena Tondreau
El asalto fue perpetrado por una banda de delincuentes a eso de las 23:00 horas del domingo en la Autopista Vespucio Oriente, cuando la víctima se encontraba en su automóvil junto a su hija de 11 años. En medio del atraco, una de las mascotas de la familia escapó del vehículo y fue atropellada en las cercanías, falleciendo.
Macarena relató que "nos detiene un vehículo adelante, justo en la salida (de la autopista), entonces no había manera de moverse de ahí. Nosotros alcanzamos a frenar justo atrás sin chocarlo y se bajan, la verdad que no me acuerdo si eran 3 o 4 individuos".
"Dos de ellos son los que se ponen a mis lados armados con arma de fuego, me apuntaron al vidrio, y el que estaba al lado de mi hija trató de romper el vidrio con un martillo. Nos apuntaban con las armas, trataban de ver si teníamos aros de oro, como que te tironeaban", sumó.
"Yo al final (trataba) de sacar el celular y guardarlo para después comunicarme, pero me lo vieron, obviamente, me lo quitaron. Creo que estaban a rostro descubierto, sé que eran jóvenes, veintitantos años, chilenos", lamentó.
