Contraloría detecta irregularidades en polémicos viajes de concejales de La Granja

16 feb. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría tiene en la mira a un grupo de concejales en ejercicio y a otros del período anterior en la comuna de La Granja. En su informe final de examen de cuentas a esta municipalidad, el ente fiscalizador detectó irregularidades en dos comisiones de servicio encabezadas por ediles, a comienzos del 2024.

En concreto, la Contraloría detectó irregularidades en la asistencia y participación de tres concejales de La Granja en una pasantía internacional organizada en Madrid, capital de España, entre el 29 de enero y el 3 de febrero del 2024. Se trata de un evento organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

"La autoridad edilicia no expone las razones que justifiquen la necesidad de designar específicamente a aquellas personas que participaron en la actividad, ni de la conveniencia que su asistencia significaría para la gestión municipal, ni las razones de interés público que la justificaron", se lee en el informe de Contraloría.

El ente fiscalizador también cuestiona el viaje que realizaron ocho concejales de La Granja a la comuna de El Tabo, en la Región de Valparaíso, el miércoles 27 de marzo del 2024. Según el decreto alcaldicio que autorizó esta comisión de servicio, este viaje correspondía a una presunta inspección de concejales a las obras de un recinto perteneciente a la Municipalidad de La Granja, ubicado en El Tabo.

"No fue posible demostrar el objetivo de la comisión de servicio ni el resultado de la visita inspectiva efectuada al citado recinto recreacional, haciendo presente que las actividades comprendidas en el cometido deben guardar estricta relación con las funciones de los concejales y con el ámbito de competencia de las municipalidades", agrega Contraloría en su informe.

En su informe, Contraloría también ordena reponer la suma de $18.176.355 por estos dos viajes injustificados de los concejales de La Granja.

Todo sobre Mega Investiga