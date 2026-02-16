Asteroide 2024 YR4 podría impactar contra la luna: ¿Cuándo sería el impacto y cuál es la probabilidad de que ocurra?

16 feb. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 27 de diciembre de 2024, el telescopio del Sistema de Alerta de Último Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), detectó el Asteroide 2024 YR4, un cuerpo que viaja a miles de kilómetros por hora y mide entre 53 y 67 metros de diámetro.

El sistema de detección temprana de esteroides que descubrió el 2024 YR4 es financiado por la NASA y está ubicado en la comuna de Río Hurtado, región de Coquimbo.

En marzo de 2025 se descartó el impacto de este asteroide contra la Tierra. Las observaciones más recientes, revelan que existe un cuatro por ciento de probabilidad de que el asteroide colisione contra la luna.

Al respecto, la Agencia Espacial Europea (ESA) informó que es extremadamente improbable que eso ocurra, pero de hacerlo la colisión podría verse desde la Tierra y los científicos analizarían de cerca el evento, ya que actualmente se desconocen los efectos exactos.

¿Cuándo podría colisionar el Asteroide?

Aunque no hay certeza, se estima que el impacto del 2024 YR4 podría darse en 2032. De ocurrir, esta sería la colisión lunar más enérgica jamás registrada en la historia de la humanidad y una explosión de esta magnitud, puede liberar hasta 100 millones de toneladas métricas de materia lunar.

Por el momento, se descarta algún riesgo para nuestro planeta, no obstante, el asteroide sigue bajo observación de los científicos.

@EN Instagram

Volverán a estudiarlo en 2028

De acuerdo con información del medio español, el Servicio de Información de Noticias Científicas, SINC. El YR4 se encuentra a una distancia bastante amplia, por ello, es posible que la probabilidad de impacto se mantenga en un mediano plazo.

En este sentido, dicen que, aunque permanece en constante observación, retomarán los estudios de este asteroide en junio de 2028 con el telescopio James Webb, el observatorio de infrarrojos más grande y potente del mundo.

Todo sobre Estudios científicos