"Indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado": Investigan el hallazgo de un cadáver en la ribera del río Maipo

16 feb. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

El equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI trabajan en el sector del Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana, debido al hallazgo de un cadáver en la ribera del río Maipo.

De acuerdo al fiscal ECOH, Gamal Massú, el homicidio presenta "indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado".

Encuentran cuerpo en el Cajón del Maipo

El Ministerio Público indicó que el cuerpo fue encontrado en el sector del puente El Manzano, específicamente a la altura del km 26 de la Ruta G27, también conocida como "Camino El Toyo".

"Se sabe que es una persona de sexo masculino y se está trabajando ahora el sitio del suceso para verificar otros antecedentes de interés criminalístico", explicó el fiscal Massú.

Además, el persecutor agregó que "dadas las características del hecho: el lugar donde fue dejado el cuerpo y las circunstancias en que fue encontrado, es que hay indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado".

Por su parte, la PDI explicó que el crimen está siendo investigado como un "homicidio con arma de fuego". De hecho, el subprefecto Roberto Briones, jefe de la BH Sur, detalló que "en el sector se encontraron más de una veintena de evidencia balística".

