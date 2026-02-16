Encuentran muerto a alumno de parapente que se accidentó en San José de Maipo

16 feb. 2026 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó en la tarde de este lunes que se encontró sin vida a un alumno de parapente que el domingo recién pasado tuvo un accidente en el Cerro Minillas en San José de Maipo.

Se trata de un hombre de 36 años que falleció luego de caer desde varios metros. Tras el accidente, se perdió toda comunicación con él, lo que dio inicio a una extensa búsqueda.

¿Qué dijo Carabineros?

El mayor Alexis Hidalgo, comisario de la 20° Comisaría de Puente Alto, detalló que "se realizó un amplio operativo entre el GOPE y aeropolicial".

De esta manera, el uniformado comentó que se logró "la extracción durante la mañana de la persona que se encontraba fallecida" y que "el Ministerio Público instruyó a cargo de la investigación al OS9 y Labocar".

Según los últimos antecedentes, los restos de la víctima fueron rescatados gracias a la labor de un helicóptero para luego efectuar su traslado al Servicio Médico Legal (SML).

