Gala Viña 2026: Este es el listado de los confirmados que pasarán por la alfombra roja

16 feb. 2026 - 18:28 hrs.

Este viernes se realizará una nueva edición de la Gala del Festival de Viña y ya están confirmados todos los famosos que desfilarán por la alfombra roja.

Entre los invitados al espectáculo lleno de glamour hay cantantes, actrices, bailarines, modelos, reinas y exparticipantes de certámenes de belleza, entre otros.

Los invitados a la Gala de Viña 2026

A continuación, revisa el detalle de todos los confirmados que pasarán por la alfombra roja de casi 1 kilómetro en el Sporting Club.

Parejas:

María José "Coté" López y Lucas Lama.

Marlen Olivari y Luciano Marocchino.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Josefina Montané y Pedro Campos.

Emilia Dides y Sammis Reyes.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.

Priscila Vargas y José Luis Repenning.

Eugenia Lemos y Matías Kosznik.

Cantantes:

Nico Ruiz.

Fran Maira.

Sigrid y Los Claveles.

Q_ARE.

Kidd Voodoo.

Karla Melo.

Princesa Alba.

Soulfia.

Katteyes.

Sinaka.

Nicole.

Pablo Chill-E.

Vesta Lugg.

Deportistas:

Francisca Crovetto.

Marcelo Díaz.

Actores y actrices:

Cota Castelblanco.

Jacinta Rodríguez.

Magdalena Müller.

Francisco Puelles.

Vivianne Dietz.

Simón Pesutic.

Daniela Ramírez.

Claudio Castellón.

Julieta Bartolomé.

Fernando Godoy.

Diego Muñoz.

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.

Alejandra Fosalba.

Mafe Bertero.

Elenco de "Detrás del Muro".

Rostros y famosos de la televisión:

Luis Jiménez.

Pamela Díaz.

Kel Calderón.

Fran Virgilio.

Kika Silva.

Augusto Schuster.

Cony Capelli.

Inna Moll.

Fátima Bosch.

Martín Cárcamo.

María Alberó y Blu Dumay.

Kenita Larraín.

Millaray Viera.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Pamela Leiva.

Gala Caldirola.

Daniel "Huevo" Fuenzalida.

Nicole Moreno.

Ignacia Michelson.

Skarleth Labra.

Power Peralta.

Francisca "Pancha" Merino.

Jaime Leyton.

Daniela Aránguiz.

Jean Philippe Cretton.

Akemi Nakamura.

Furia Scaglione.

Luis Mateucci.

Paloma "Pops" Fiuza.

Fernando Solabarrieta.

Carla Ochoa.

Kike Morandé.

Marcelo Marocchino.

Roberto Cox.

Mauricio Medina.

