Gala Viña 2026: Este es el listado de los confirmados que pasarán por la alfombra roja

Este viernes se realizará una nueva edición de la Gala del Festival de Viña y ya están confirmados todos los famosos que desfilarán por la alfombra roja.

Entre los invitados al espectáculo lleno de glamour hay cantantes, actrices, bailarines, modelos, reinas y exparticipantes de certámenes de belleza, entre otros.

Los invitados a la Gala de Viña 2026

A continuación, revisa el detalle de todos los confirmados que pasarán por la alfombra roja de casi 1 kilómetro en el Sporting Club.

Parejas:

  • María José "Coté" López y Lucas Lama.
  • Marlen Olivari y Luciano Marocchino.
  • Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
  • Josefina Montané y Pedro Campos.
  • Emilia Dides y Sammis Reyes.
  • Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
  • Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
  • Priscila Vargas y José Luis Repenning.
  • Eugenia Lemos y Matías Kosznik.

Cantantes:

  • Nico Ruiz.
  • Fran Maira.
  • Sigrid y Los Claveles.
  • Q_ARE.
  • Kidd Voodoo.
  • Karla Melo.
  • Princesa Alba.
  • Soulfia.
  • Katteyes.
  • Sinaka.
  • Nicole.
  • Pablo Chill-E.
  • Vesta Lugg.

Deportistas:

  • Francisca Crovetto.
  • Marcelo Díaz.

Actores y actrices:

  • Cota Castelblanco.
  • Jacinta Rodríguez.
  • Magdalena Müller.
  • Francisco Puelles.
  • Vivianne Dietz.
  • Simón Pesutic.
  • Daniela Ramírez.
  • Claudio Castellón.
  • Julieta Bartolomé.
  • Fernando Godoy.
  • Diego Muñoz.
  • Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.
  • Alejandra Fosalba.
  • Mafe Bertero.
  • Elenco de "Detrás del Muro".

Rostros y famosos de la televisión:

  • Luis Jiménez.
  • Pamela Díaz.
  • Kel Calderón.
  • Fran Virgilio.
  • Kika Silva.
  • Augusto Schuster.
  • Cony Capelli.
  • Inna Moll.
  • Fátima Bosch.
  • Martín Cárcamo.
  • María Alberó y Blu Dumay.
  • Kenita Larraín.
  • Millaray Viera.
  • María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.
  • Pamela Leiva.
  • Gala Caldirola.
  • Daniel "Huevo" Fuenzalida.
  • Nicole Moreno.
  • Ignacia Michelson.
  • Skarleth Labra.
  • Power Peralta.
  • Francisca "Pancha" Merino.
  • Jaime Leyton.
  • Daniela Aránguiz.
  • Jean Philippe Cretton.
  • Akemi Nakamura.
  • Furia Scaglione.
  • Luis Mateucci.
  • Paloma "Pops" Fiuza.
  • Fernando Solabarrieta.
  • Carla Ochoa.
  • Kike Morandé.
  • Marcelo Marocchino.
  • Roberto Cox.
  • Mauricio Medina.

