Gala Viña 2026: Este es el listado de los confirmados que pasarán por la alfombra roja
Este viernes se realizará una nueva edición de la Gala del Festival de Viña y ya están confirmados todos los famosos que desfilarán por la alfombra roja.
Entre los invitados al espectáculo lleno de glamour hay cantantes, actrices, bailarines, modelos, reinas y exparticipantes de certámenes de belleza, entre otros.
Los invitados a la Gala de Viña 2026
A continuación, revisa el detalle de todos los confirmados que pasarán por la alfombra roja de casi 1 kilómetro en el Sporting Club.
Parejas:
- María José "Coté" López y Lucas Lama.
- Marlen Olivari y Luciano Marocchino.
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
- Josefina Montané y Pedro Campos.
- Emilia Dides y Sammis Reyes.
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
- Priscila Vargas y José Luis Repenning.
- Eugenia Lemos y Matías Kosznik.
Cantantes:
- Nico Ruiz.
- Fran Maira.
- Sigrid y Los Claveles.
- Q_ARE.
- Kidd Voodoo.
- Karla Melo.
- Princesa Alba.
- Soulfia.
- Katteyes.
- Sinaka.
- Nicole.
- Pablo Chill-E.
- Vesta Lugg.
Deportistas:
- Francisca Crovetto.
- Marcelo Díaz.
Actores y actrices:
- Cota Castelblanco.
- Jacinta Rodríguez.
- Magdalena Müller.
- Francisco Puelles.
- Vivianne Dietz.
- Simón Pesutic.
- Daniela Ramírez.
- Claudio Castellón.
- Julieta Bartolomé.
- Fernando Godoy.
- Diego Muñoz.
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.
- Alejandra Fosalba.
- Mafe Bertero.
- Elenco de "Detrás del Muro".
Rostros y famosos de la televisión:
- Luis Jiménez.
- Pamela Díaz.
- Kel Calderón.
- Fran Virgilio.
- Kika Silva.
- Augusto Schuster.
- Cony Capelli.
- Inna Moll.
- Fátima Bosch.
- Martín Cárcamo.
- María Alberó y Blu Dumay.
- Kenita Larraín.
- Millaray Viera.
- María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.
- Pamela Leiva.
- Gala Caldirola.
- Daniel "Huevo" Fuenzalida.
- Nicole Moreno.
- Ignacia Michelson.
- Skarleth Labra.
- Power Peralta.
- Francisca "Pancha" Merino.
- Jaime Leyton.
- Daniela Aránguiz.
- Jean Philippe Cretton.
- Akemi Nakamura.
- Furia Scaglione.
- Luis Mateucci.
- Paloma "Pops" Fiuza.
- Fernando Solabarrieta.
- Carla Ochoa.
- Kike Morandé.
- Marcelo Marocchino.
- Roberto Cox.
- Mauricio Medina.
