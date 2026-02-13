Gala del Festival de Viña del Mar: Consigue entradas gratis para el evento

13 feb. 2026 - 10:00 hrs.

A partir de las 10:00 horas de este viernes 13 de febrero, estarán disponibles las entradas gratuitas para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, una noche que promete deslumbrar con estilo, elegancia y un masivo despliegue en la alfombra roja instalada en el Sporting Club de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

El evento será organizado por Mega, que transmitirá la gala con una amplia cobertura y más de 130 invitados, entre ellos cantantes, actores y reconocidas figuras del mundo del espectáculo.

Cómo conseguir entradas gratis para la Gala del Festival de Viña 2026

Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial de Puntoticket. Una vez llegada la hora indicada, solo debes iniciar sesión con tu cuenta previamente creada.

Si aún no tienes una, podrás registrarte (en este enlace) completando tus datos personales: nombre, apellido paterno, RUT, correo electrónico y la creación de una contraseña.

ATON

Quienes obtengan un ticket podrán presenciar en vivo el desfile de famosos por la alfombra roja más reconocida del país, que cuenta con más de 900 metros cuadrados y un gran despliegue técnico pensado para no perder ningún detalle del evento.

En esta edición, la conducción estará a cargo de Tonka Tomicic, mientras que en la estación final de entrevistas se encontrará José Antonio Neme, animador del matinal Mucho Gusto, quien estará encargado de conversar con los invitados tras su paso por la alfombra roja.

