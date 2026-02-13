¿Has escuchado del autodespido? Conoce cuándo aplica y los beneficios que tiene el trabajador al hacerlo

13 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Más de 415 mil despedidos por "necesidades de la empresa" fueron los que se registraron durante 2025. Si bien esta suele ser la causal más común para poner fin a la relación laboral, existen otras alternativas como el mutuo acuerdo o la renuncia voluntaria, aunque en este caso el colaborador no recibe indemnización alguna, salvo el pago de vacaciones, si es que tuviese días acumulados por este concepto.

Sin embargo, la legislación establece otra opción en la que es el trabajador quien toma la decisión de romper el vínculo con su empleador, pudiendo recibir un finiquito como si hubiese sido cesado de sus funciones bajo la causal del artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa): el autodespido.

Eso sí, para apelar a esta opción es necesario contar con argumentos que respalden la figura regulada en el artículo 171 en el mentado Código del Trabajo.

¿Cuándo aplica el autodespido?

El autodespido opera cuando la empresa deja de cumplir obligaciones esenciales del contrato, como el pago íntegro y oportuno de remuneraciones o el entero de cotizaciones previsionales. También puede aplicarse en casos de incumplimientos reiterados, acoso laboral, vulneración de derechos fundamentales o modificaciones unilaterales sustanciales en funciones y condiciones pactadas. En estos casos, la relación laboral se entiende jurídicamente quebrantada por causa imputable al empleador.

"El autodespido es una herramienta de defensa. No es simplemente irse del trabajo, sino demandar cuando el empleador ha vulnerado obligaciones esenciales como pagar sueldos o cotizaciones", explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.

La especialista recalca que no basta con comunicar la decisión, ya que la figura exige presentar una demanda dentro de los plazos legales y probar la gravedad del incumplimiento.

Si el tribunal acoge la acción de despido indirecto, el trabajador mantiene los mismos derechos económicos que en un despido injustificado. Esto incluye indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo, recargos legales que pueden aumentar el monto hasta en un 80%, además del pago de remuneraciones adeudadas, feriado proporcional y la regularización total de cotizaciones previsionales en AFP, salud y AFC.

"El trabajador que se autodespide no pierde indemnización. Si logra acreditar el incumplimiento grave del empleador, accede a los mismos pagos que en un despido injustificado, más los recargos legales correspondientes", señala Cárdenas.

Un punto clave es que el autodespido no es automático ni inmediato. Si el trabajador simplemente deja de asistir sin accionar judicialmente, podría interpretarse como renuncia, lo que implica la pérdida de indemnizaciones. Por eso, el correcto asesoramiento y la presentación oportuna ante tribunales son determinantes.

