Hija de Américo reafirma alejamiento con su padre tras quiebre con Yamila Reyna: "Son tus propios errores"

13 feb. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta semana, la hija mayor de Américo, Mabel Vega, decidió compartir a través de redes sociales su parecer tras el quiebre amoroso entre el cantante y Yamila Reyna.

Según el texto compartido, Mabel reveló una distancia en la relación con el cantante y reafirmó su postura frente a los últimos polémicos hechos que enfrenta la ahora expareja.

"Hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental"

En un estado de WhatsApp, compartido en un inicio por Biobío Chile, la hija mayor de Américo lo acusó de no hacerse responsable de los errores que han marcado la vida del intérprete de cumbia, además de culpar a su círculo cercano y no hacer una autocrítica.

"Qué práctico es lastimar, arrasar con todo, familia, hijos, la persona que está a tu lado, justificar los actos con traumas que estás tú mismo repitiendo con tus propios hijos, haciendo que todos juguemos el papel de malos, cuando son tus propios errores, tapando lo cobarde que puede llegar a ser cada error cometido, callado y llorado por los que rodean esta mugre", transparentó Mabel.

Al igual que Yamila Reyna, decidió alejarse de su padre por su salud mental y para "no repetir el mismo patrón": "Hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental. Quiero cortar el patrón porque no se puede seguir sufriendo por alguien que no quiere cambiar, que no le interesa más que su persona".

Enfatizó en las últimas líneas que escribió que lo que espera es que su padre haga un "mea culpa" de esta situación. "Espero que después de su inocencia, si es que la hubiese, asuma cada consecuencia marcada por esto", sentenció.

