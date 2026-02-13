"Alta de Bolivia": Emiten alerta por lluvias "moderas a fuertes" que dejarán hasta 25 mm en la región de Antofagasta

13 feb. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes", las cuales afectarían a la región de Antofagasta a finales de esta semana y a inicios de la próxima.

Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirán estas precipitaciones?

El fenómeno afectaría la precordillera, la precordillera Salar y la Cordillera de la región de Antofagasta, a raíz de una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".

La medida se encuentra vigente desde la tarde de este domingo 15 hasta lan noche del lunes 16 de febrero.

¿Cuánto lloverá?

Precordillera (Alto Loa): entre diez y 20 milímetros (mm) el domingo y el lunes, respectivamente.

Precordillera Salar: entre diez y 20 mm el domingo y el lunes, respectivamente.

Cordillera: entre 15 y 25 mm el domingo y el lunes, respectivamente.

