Madre de Yamila Reyna sale en defensa de su hija tras ruptura amorosa con Américo

La actriz y comediante Yamila Reyna ha estado en el ojo de una tormenta mediática tras conocerse que su relación con Américo llegó a su fin. Tal y como mencionó en el comunicado que publicó vía Instagram, la situación que atraviesa la ha afectado mental y emocionalmente.

Patricia González, madre de Yamila, reaccionó a las declaraciones de su hija y le dio todo su apoyo mediante un sentido mensaje. "Sólo yo sé lo que sientes y lo rota a pedazos que estás por dentro", escribió.

La comediante argentina decidió no hablar más del tema públicamente y pidió a los medios no insistir para que lo haga. Asimismo, la madrugada de este miércoles, dejó un mensaje en sus historias de Instagram en las que agradece el apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores.

"Un cantante de cumbia no"

Entre las palabras de apoyo que recibió Yamila por parte de su madre, además de empatizar profundamente con su ella, Patricia González escribió la frase "mami te cuida", palabras que tienen un trasfondo personal detrás.

Y es que durante su reciente participación en el programa Only Friends, Reyna dio a conocer que en un principio su madre no estaba de acuerdo con la relación entre ella y el cantante de cumbia, Américo. "Mi papá era cantante de cuarteto, que es muy parecido a la cumbia y ella lo sufrió. Era mujeriego, tuvo esa escuela", contó.

"Cuando le conté, me dijo: '¡No Yamila, un cantante de cumbia no!', recordó la comediante cordobesa.

