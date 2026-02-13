Pifearon a Arturo Ruiz-Tagle en festival de Puerto Montt: Hizo gestos obscenos y lanzó garabatos al público

13 feb. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

El humorista Arturo Ruiz-Tagle visitó Puerto Montt para subirse al escenario del festival de la ciudad y sufrió duro traspié al ser pifiado a minutos de empezar su rutina.

Tras las quejas del público y los silbidos de descontento que se hicieron notar a medida que pasaba el tiempo, comenzó a enfrentar a los asistentes con garabatos y gestos obscenos.

"Aprovecha la lancha y te vai a Cuba conch..."

Ruiz-Tagle relacionó el descontento del público a que eran personas "comunistas" que intentaban sabotear su rutina, pero terminó enfrentando al "monstruo" del Festival Capital de Puerto Montt 2026.

"Fome", "Habla de otra cosa", "¡Y, fuera!", "Que se vaya pa’ la casa", fueron algunos de los dichos que se escucharon entre los asistentes, a lo que el humorista reaccionó molesto inmediatamente.

Arturo Ruiz-Tagle enfrentando las pifias del Festival Capital de Puerto Montt 2026.

"Pifien más fuerte, los comunistas que están atrás (…) No faltan los hueones. Parece que los que se tienen que ir son otros hueones. Aprovecha la lancha y te vai' a Cuba conch…", dijo, mientras hacía gestos obscenos y gritando garabatos mirando a los puertomontinos.

