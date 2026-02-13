PDI advierte por reactivación de estafa en cajeros automáticos: ¿Cómo funciona?

13 feb. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Iquique (Bridec), perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI), detectó el regreso de una antigua modalidad delictual en el país, relacionada con la manipulación de cajeros automáticos para sustraer dinero desde cuentas bancarias.

Según la institución policial, los delincuentes utilizan diversas técnicas para cometer el fraude. Una de las más frecuentes es fingir que ayudan a la víctima cuando el cajero presenta fallas, logrando así obtener su clave y reemplazar la tarjeta sin que el usuario lo note.

Recomendaciones de la PDI ante el aumento de denuncias

La PDI informó que han aumentado las denuncias por uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito, por lo que entregaron una serie de medidas para prevenir este tipo de delitos.

Entre las recomendaciones, señalaron en primer lugar: “Revisa el cajero automático antes de un giro de dinero”.

También enfatizaron la importancia de finalizar correctamente las operaciones: “Al finalizar la transacción, asegúrate de cerrar tu sesión y sacar la tarjeta”.

La PDI pidió mantener extrema precaución en el uso de tarjetas, tanto en cajeros como en comercios. “Ten precaución de que nadie esté observando tu clave personal. No entregues a terceros tus tarjetas y claves”, recomiendan.

En caso de extravío, indicaron que lo más seguro es bloquear la tarjeta de inmediato. Y si esta queda atrapada dentro del cajero, recomendaron: “No te vayas hasta que el banco haya realizado el bloqueo”.

“Si eres víctima de este u otro delito, acude a la unidad policial más cercana y realiza tu denuncia”, concluyen.