Ni pokemones, ni emos: Descubre qué son los Therians, el nuevo fenómeno viral en Argentina y redes sociales

13 feb. 2026 - 13:36 hrs.

Si los próximos días te cruzas en la calle con un grupo de personas ladrando, andando en cuatro patas o con máscaras y colas, no creas que se trata de alguna manifestación artística o disfraz. Son "Therians": Una nueva tendencia en la que humanos dicen autopercibirse como animales.

Las últimas semanas se han viralizado en redes sociales como TikTok e Instagram, diferentes registros y testimonios de jóvenes, principalmente de nacionalidad Argentina, que no solo dicen identificarse como algún animal, sino que actúan como tal.

La mayoría dice ser un zorro o perro, aunque también hay quienes usan máscaras de ratas, gatos y otras especies. Suele reunirse en parques para saltar, ladrar y jugar con los peatones y sus mascotas cuando salen a pasear.

¿Gracioso o preocupante?

Lo cierto es que el surgimiento de esta nueva tribu urbana ha generado debate. Algunos piensan que se trata de un chiste o un intento de los jóvenes por llamar la atención, para otros, la gracia termina cuando uno de estos Therians se atreve a morder o atacar a las personas a su alrededor.

Pexels

Uno de los videos más virales en Tiktok, es el de una adolescente therian que mientras interactuaba con un perro, este la mordió en el brazo.

Algunos aseguran que el video fue hecho con inteligencia artificial, pero las reacciones no tardaron en aparecer y escribieron comentarios con humor como "¿Después de una mordida los llevan al hospital o al veterinario?", "Argentina va a ser Zootopia" o "¿Qué dirá la familia de esta gente?".

Diferentes especialistas han analizado este comportamiento y el denominador común es que la responsabilidad de que esto ocurra es de los padres.

Psicólogos han aclarado que en el caso de los therians, lo más probable es que no se trate de personas psicóticas como muchos creen, sino de una falta de límites en la crianza.

La abogada y creadora de contenido en Tiktok, Cyn Roberth, también llegó a esa conclusión desde el punto de vista legal. En un video explicó que si una de estas personas identificada como therian ataca a otra, la culpa recaería sobre el representante legal del mismo.

Todo sobre Tendencias