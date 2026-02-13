"Adiós padre mío": Rafael Cavada despidió a su papá con sentidas palabras tras su fallecimiento

13 feb. 2026 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana el periodista Rafael Cavada informó el sensible fallecimiento de su padre a través de un post en su cuenta de Instagram. Colegas, seguidores y allegados entregaron sus condolencias. Días antes, Cavada también publicó un video en el que muestra una recopilación de imágenes de su padre.

Rafael Cavada Artigues, padre del periodista, nació en la ciudad de Copiapó, región de Atacama y es descrito por su hijo como un hombre bueno y con una insaciable sed de conocimiento, que le enseñó todo lo que hoy sabe.

"Me enseñó que saber es un valor en sí mismo, y el amor por los libros. Por él puedo hablar de casi cualquier cosa con un mínimo de conocimiento. Y que saber no es lo mismo que sabiduría. Que la palabra dada es sagrada. Que los principios y la lealtad no se transan...", escribió Cavada con orgullo hace seis días.

Una dura pérdida

Es común escuchar que no hay palabras para momentos como este, no obstante, son más de 400 los comentarios con muestras de apoyo que le han enviado usuarios de Instagram al periodista de La Prueba de ADN, quien dedicó a su padre el siguiente mensaje.

"Los dioses te esperaban en el paisaje de tu amado Copiapó con una biblioteca infinita para que leas todo lo que quieras... Nosotros te despedimos con lágrimas un poco egoístas por nuestra propia pena. Yo, que me creía tan fuerte, tengo el alma y el corazón rotos. Pena infinita. Pero pasará, también me enseñaste a sobreponerme. Te voy a extrañar".

